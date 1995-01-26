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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
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Олимпиада
Харилаос Харисис
№6
Полузащитник
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Команда
ПАОК
Гражданство
Греция
Дата рождения
12 янв. 1995 (26) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2016/2017
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
Атромитос
0 : 2
Легия
14.08.2019
14 авг. 2019
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Атромитос
0
Легия
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
Атромитос
3 : 2
ДАК 1904
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Атромитос
3
ДАК 1904
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
ДАК 1904
1 : 2
Атромитос
25.07.2019
25 июля 2019
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
ДАК 1904
1
Атромитос
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд