Александар Йевтич
№35
Нападающий
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Команда
Ягодина
Гражданство
Сербия
Дата рождения
30 марта 1985 (36) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
Рома
0 : 0
БАТЭ
09.12.2015 09 дек. 2015 ср 22:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Рома
0
БАТЭ
0
был в запасе
24.11.2015 24 нояб. 2015 вт 20:00
БАТЭ
1 : 1
Байер
24.11.2015 24 нояб. 2015 вт 20:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
БАТЭ
1
Байер
1
был в запасе
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
БАТЭ
3 : 2
Рома
29.09.2015 29 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
БАТЭ
3
Рома
2
был в запасе
16.09.2015 16 сент. 2015 ср 21:45
Байер
4 : 1
БАТЭ
16.09.2015 16 сент. 2015 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Байер
4
БАТЭ
1
был в запасе