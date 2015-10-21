Виктор Андраде
№28
Полузащитник
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Команда
Витория Гимараеш
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
30 сент. 1995 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
Галатасарай
2 : 1
Бенфика
78'
78'
78'
21.10.2015 21 окт. 2015 ср 21:45
минуты: 76' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Галатасарай
2
Бенфика
1
минуты: 76' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
Бенфика
2 : 0
Астана
15.09.2015 15 сент. 2015 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
2
Астана
0
был в запасе