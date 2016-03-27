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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Заславский
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 июля 1996 (24) года
Рост
178
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
Тюмень
1 : 2
Арсенал
27.03.2016
27 марта 2016
вс
16:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 28 тур
Тюмень
1
Арсенал
2
был в запасе
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
Тюмень
1 : 0
Тосно
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 11 тур
Тюмень
1
Тосно
0
был в запасе