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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Оливье Боскальи
№28
Защитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Франция
Дата рождения
18 нояб. 1997 (23) года
Рост
181
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
франция. кубок
Сезон:
2020/2021
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
ПСВ
2 : 1
Олимпиакос
25.02.2021
25 февр. 2021
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
ПСВ
2
Олимпиакос
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
Олимпиакос
4 : 2
ПСВ
18.02.2021
18 февр. 2021
чт
20:55
минуты: 1' - 38'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
4
ПСВ
2
минуты: 1' - 38' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала