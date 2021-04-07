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Олимпиада
Дмитрий Билоног
№26
Полузащитник
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Команда
Енисей
Гражданство
Украина
Дата рождения
26 мая 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
Енисей
-:-
СКА-Хабаровск
07.04.2021
07 апр. 2021
ср
14:30
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Енисей
-
СКА-Хабаровск
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
Велес
1 : 1
Енисей
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:00
минуты: 85' - 90'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Велес
1
Енисей
1
минуты: 85' - 90' / Россия. ФНЛ, 34 тур
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
Енисей
1 : 2
Балтика
28.03.2021
28 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1
Балтика
2
был в запасе
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
Енисей
0 : 1
Акрон
20.03.2021
20 марта 2021
сб
13:00
минуты: 71' - 90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Енисей
0
Акрон
1
минуты: 71' - 90' / Россия. ФНЛ, 31 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
Торпедо
0 : 1
Енисей
14.03.2021
14 марта 2021
вс
14:00
минуты: 74' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Торпедо
0
Енисей
1
минуты: 74' - 90' / Россия. ФНЛ, 30 тур
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
Енисей
6 : 0
Шинник
10.03.2021
10 марта 2021
ср
15:00
минуты: 61' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Енисей
6
Шинник
0
минуты: 61' - 90' / Россия. ФНЛ, 29 тур