Филипп Клеман
№47
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
22 марта 1974 (47) лет
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 19:30
Падерборн
0 : 2
Гамбург
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Падерборн
0
Гамбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/4 финала
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
Дуйсбург
1 : 3
Падерборн
05.02.2019 05 февр. 2019 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Дуйсбург
1
Падерборн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 20:30
Кеми Лейпциг
0 : 3
Падерборн
30.10.2018 30 окт. 2018 вт 20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кеми Лейпциг
0
Падерборн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
Падерборн
2 : 1
Ингольштадт
20.08.2018 20 авг. 2018 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Падерборн
2
Ингольштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала