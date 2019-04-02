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Евро-2020
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Олимпиада
Филипп Клеман
№47
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
22 марта 1974 (47) лет
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
2017/2018
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
19:30
Падерборн
0 : 2
Гамбург
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/4 финала
Падерборн
0
Гамбург
2
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/4 финала
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
Дуйсбург
1 : 3
Падерборн
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/8 финала
Дуйсбург
1
Падерборн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/8 финала
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
20:30
Кеми Лейпциг
0 : 3
Падерборн
30.10.2018
30 окт. 2018
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кеми Лейпциг
0
Падерборн
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/16 финала
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
Падерборн
2 : 1
Ингольштадт
20.08.2018
20 авг. 2018
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/32 финала
Падерборн
2
Ингольштадт
1
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/32 финала