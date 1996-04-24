Валерио Мантовани
№96
Защитник
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Команда
Торино
Гражданство
Италия
Дата рождения
18 апр. 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:45
Торино
1 : 1
Милан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
1
Милан
1
был в запасе
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
Карпи
2 : 1
Торино
03.10.2015 03 окт. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Карпи
2
Торино
1
был в запасе
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
Верона
2 : 2
Торино
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2
Торино
2
был в запасе