Давид Мартин
№25
Вратарь
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Команда
Вест Хэм
Гражданство
Англия
Дата рождения
22 янв. 1986 (35) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
-:-
Вест Хэм
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
-
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
Вест Хэм
3 : 3
Арсенал
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Хэм
3
Арсенал
3
был в запасе
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021 14 марта 2021 вс 22:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
был в запасе
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Вест Хэм
2 : 0
Лидс
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Хэм
2
Лидс
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
Манчестер Сити
2 : 1
Вест Хэм
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Манчестер Сити
2
Вест Хэм
1
был в запасе
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
Вест Хэм
2 : 1
Тоттенхэм
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Вест Хэм
2
Тоттенхэм
1
был в запасе
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
Фулхэм
0 : 0
Вест Хэм
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Фулхэм
0
Вест Хэм
0
был в запасе
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
Астон Вилла
1 : 3
Вест Хэм
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Астон Вилла
1
Вест Хэм
3
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
Вест Хэм
1 : 3
Ливерпуль
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 19:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Хэм
1
Ливерпуль
3
был в запасе
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
Кристал Пэлас
2 : 3
Вест Хэм
26.01.2021 26 янв. 2021 вт 21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Кристал Пэлас
2
Вест Хэм
3
был в запасе
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
Челси
3 : 0
Вест Хэм
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Челси
3
Вест Хэм
0
был в запасе