Джонатан Митчелл
№1
Вратарь
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Команда
Маклсфилд Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
24 нояб. 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 15:30
Аккрингтон Стэнли
0 : 1
Дерби Каунти
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Аккрингтон Стэнли
0
Дерби Каунти
1
был в запасе