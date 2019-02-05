Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бритт Ассомбалонга
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Мидлсбро
Гражданство
ДР Конго
Дата рождения
6 дек. 1992 (28) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
Ньюпорт Каунти
2 : 0
Мидлсбро
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Ньюпорт Каунти
2
Мидлсбро
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 1
Ньюпорт Каунти
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Мидлсбро
1
Ньюпорт Каунти
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
Мидлсбро
5 : 0
Питерборо Юнайтед
47', 70'
47', 70'
47', 70'
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
18:00
47', 70'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Мидлсбро
5
Питерборо Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала