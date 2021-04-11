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Киберспорт
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Волейбол
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Теннис
Олимпиада
Оливер Бурк
№14
Полузащитник
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Команда
Шеффилд Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
7 апр. 1997 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига европы плей-офф
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
Шеффилд Юнайтед
-:-
Арсенал
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Шеффилд Юнайтед
-
Арсенал
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 65' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 65' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
Лестер Сити
5 : 0
Шеффилд Юнайтед
14.03.2021
14 марта 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 63'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лестер Сити
5
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 63' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Саутгемптон
06.03.2021
06 марта 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Саутгемптон
2
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Астон Вилла
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
минуты: 60' - 89'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Астон Вилла
0
минуты: 60' - 89' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Ливерпуль
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
22:15
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Ливерпуль
2
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
Фулхэм
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Фулхэм
1
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
Вест Хэм
3 : 0
Шеффилд Юнайтед
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Хэм
3
Шеффилд Юнайтед
0
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Челси
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 62'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Челси
2
минуты: 1' - 62' / Англия. Премьер-лига, 23 тур
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
минуты: 86' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
минуты: 86' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Манчестер Сити
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Манчестер Сити
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 78' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
74'
74'
74'
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
74'
минуты: 70' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
2
минуты: 70' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 3
Тоттенхэм
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Тоттенхэм
3
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 19 тур
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
Ньюкасл Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 59' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
Бернли
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
90'
90'
90'
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
21:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 16 тур
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Эвертон
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 46'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Эвертон
1
минуты: 1' - 46' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
88'
88'
88'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
15:00
минуты: 33' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Брайтон & Хов
1
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 33' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
23:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 3
Манчестер Юнайтед
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:15
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Лестер Сити
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
17:15
минуты: 1' - 81'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Шеффилд Юнайтед
1
Лестер Сити
2
минуты: 1' - 81' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
Вест Бромвич
1 : 0
Шеффилд Юнайтед
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 74'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Вест Бромвич
1
Шеффилд Юнайтед
0
минуты: 1' - 74' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
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