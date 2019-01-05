Джордж Грант
№18
Полузащитник
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Команда
Лутон Таун
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 сент. 1994 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
Шеффилд Уэнсдэй
0 : 0
Лутон Таун
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 15:30
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Шеффилд Уэнсдэй
0
Лутон Таун
0
был в запасе