Димитар Евтимов
№25
Вратарь
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Болгария
Дата рождения
7 сент. 1993 (27) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
ЦСКА
3 : 1
Рома
10.12.2020 10 дек. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
ЦСКА
3
Рома
1
был в запасе
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
ЧФР Клуж
0 : 0
ЦСКА
03.12.2020 03 дек. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЧФР Клуж
0
ЦСКА
0
был в запасе
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
ЦСКА
0 : 1
Янг Бойз
26.11.2020 26 нояб. 2020 чт 20:55
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
ЦСКА
0
Янг Бойз
1
был в запасе
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
Рома
0 : 0
ЦСКА
29.10.2020 29 окт. 2020 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рома
0
ЦСКА
0
был в запасе