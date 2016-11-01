Родолфо (Луис Гайото)
№44
Защитник
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Команда
Бешикташ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
11 авг. 1986 (34) года
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 20:45
Бешикташ
1 : 1
Наполи
01.11.2016 01 нояб. 2016 вт 20:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
1
Наполи
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
Наполи
2 : 3
Бешикташ
19.10.2016 19 окт. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Наполи
2
Бешикташ
3
был в запасе
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
Бешикташ
1 : 1
Динамо
28.09.2016 28 сент. 2016 ср 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
1
Динамо
1
был в запасе
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
Бенфика
1 : 1
Бешикташ
13.09.2016 13 сент. 2016 вт 21:45
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бенфика
1
Бешикташ
1
был в запасе