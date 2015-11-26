Далсью (Эусьодалсью Гомес)
№14
Полузащитник
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Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
22 мая 1996 (24) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
85'
85'
85'
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 79' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 79' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Белененсеш
0 : 2
Базель
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Белененсеш
0
Базель
2
был в запасе
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Базель
1
Белененсеш
2
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Белененсеш
0 : 4
Фиорентина
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 40' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Белененсеш
0
Фиорентина
4
минуты: 40' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 89' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 89' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур