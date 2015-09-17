Мигель Роза
№7
Полузащитник
Подписаться
Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
13 янв. 1989 (32) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Лех
0 : 0
Белененсеш
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Лех
0
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур