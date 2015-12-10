Тиагу Силва
№8
Полузащитник
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Команда
Олимпиакос
Гражданство
Португалия
Дата рождения
2 июня 1993 (27) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Фиорентина
1 : 0
Белененсеш
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Белененсеш
0
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
Белененсеш
0 : 0
Лех
36'
36'
36'
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 21:00
36'
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Белененсеш
0
Лех
0
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
Белененсеш
0 : 2
Базель
66'
66'
66'
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Белененсеш
0
Базель
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Базель
1
Белененсеш
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур