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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андре Соуза
№8
Полузащитник
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Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
9 июля 1990 (30) лет
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
08.01.2019
08 янв. 2019
вт
23:30
Спортинг
2 : 1
Валенсия
08.01.2019
08 янв. 2019
вт
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/8 финала
Спортинг
2
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/8 финала
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
20:30
Эйбар
2 : 2
Спортинг
06.12.2018
06 дек. 2018
чт
20:30
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эйбар
2
Спортинг
2
был в запасе
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
14:00
Спортинг
2 : 0
Эйбар
01.11.2018
01 нояб. 2018
чт
14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Спортинг
2
Эйбар
0
был в запасе