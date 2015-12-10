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Олимпиада
Андерсон Пико
№36
Защитник
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Команда
Днепр
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
4 нояб. 1988 (32) года
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Днепр
3 : 0
Русенборг
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Днепр
3
Русенборг
0
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Лацио
3 : 1
Днепр
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
минуты: 41' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Лацио
3
Днепр
1
минуты: 41' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
Сент-Этьен
3 : 0
Днепр
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Сент-Этьен
3
Днепр
0
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Днепр
0 : 1
Сент-Этьен
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Днепр
0
Сент-Этьен
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Русенборг
0 : 1
Днепр
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Русенборг
0
Днепр
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Днепр
1 : 1
Лацио
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Днепр
1
Лацио
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур