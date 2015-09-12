Маттиа Челла
№40
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 янв. 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:00
Фиорентина
1 : 0
Дженоа
12.09.2015 12 сент. 2015 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1
Дженоа
0
был в запасе