Жоао Афонсо
№13
Защитник
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Команда
Белененсеш
Гражданство
Португалия
Дата рождения
11 февр. 1982 (39) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
Фиорентина
1 : 0
Белененсеш
65'
65'
65'
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Фиорентина
1
Белененсеш
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
Базель
1 : 2
Белененсеш
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Базель
1
Белененсеш
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур