Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лукаш Тралка
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Лех
Гражданство
Польша
Дата рождения
11 мая 1984 (36) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
Лех
1 : 2
Генк
16.08.2018
16 авг. 2018
чт
21:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Лех
1
Генк
2
был в запасе
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
Генк
2 : 0
Лех
09.08.2018
09 авг. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Генк
2
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
Лех
3 : 1
Шахтер
02.08.2018
02 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лех
3
Шахтер
1
был в запасе
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
Шахтер
1 : 1
Лех
26.07.2018
26 июля 2018
чт
20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шахтер
1
Лех
1
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Гандзасар
2 : 1
Лех
90'
90'
90'
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Гандзасар
2
Лех
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд