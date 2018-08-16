Лукаш Тралка
№6
Полузащитник
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Команда
Лех
Гражданство
Польша
Дата рождения
11 мая 1984 (36) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:15
Лех
1 : 2
Генк
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:15
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Лех
1
Генк
2
был в запасе
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
Генк
2 : 0
Лех
09.08.2018 09 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Генк
2
Лех
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
Лех
3 : 1
Шахтер
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:45
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лех
3
Шахтер
1
был в запасе
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:30
Шахтер
1 : 1
Лех
26.07.2018 26 июля 2018 чт 20:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Шахтер
1
Лех
1
был в запасе
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
Гандзасар
2 : 1
Лех
90'
90'
90'
19.07.2018 19 июля 2018 чт 18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Гандзасар
2
Лех
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд