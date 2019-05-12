Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Тамбов
Манчестер Сити
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Венсан Янссен
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Монтеррей
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
15 июня 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
Тоттенхэм
2 : 2
Эвертон
12.05.2019
12 мая 2019
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Тоттенхэм
2
Эвертон
2
был в запасе
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:30
Борнмут
1 : 0
Тоттенхэм
04.05.2019
04 мая 2019
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Борнмут
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
14:30
Тоттенхэм
0 : 1
Вест Хэм
27.04.2019
27 апр. 2019
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Тоттенхэм
0
Вест Хэм
1
был в запасе
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
Тоттенхэм
1 : 0
Брайтон & Хов
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Тоттенхэм
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 33 тур
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:30
Манчестер Сити
1 : 0
Тоттенхэм
20.04.2019
20 апр. 2019
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Сити
1
Тоттенхэм
0
был в запасе