Ник Олий
№25
Вратарь
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Команда
АЗ Алкмаар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
1 авг. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
АЗ Алкмаар
3 : 2
Зенит
08.12.2016 08 дек. 2016 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЗ Алкмаар
3
Зенит
2
был в запасе
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
Дандолк
0 : 1
АЗ Алкмаар
24.11.2016 24 нояб. 2016 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Дандолк
0
АЗ Алкмаар
1
был в запасе
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
АЗ Алкмаар
1 : 1
Дандолк
15.09.2016 15 сент. 2016 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЗ Алкмаар
1
Дандолк
1
был в запасе