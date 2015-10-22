Василь Шкуртай
№19
Нападающий
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Команда
Ксанти
Гражданство
Албания
Дата рождения
27 февр. 1992 (29) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Шальке-04
4 : 0
Астерас
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
4
Астерас
0
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Астерас
1 : 1
Спарта
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Астерас
1
Спарта
1
был в запасе