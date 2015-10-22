Эдерсон Тормена
№86
Полузащитник
Подписаться
Команда
Астерас
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
14 янв. 1986 (35) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
АПОЭЛ
2 : 1
Астерас
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
АПОЭЛ
2
Астерас
1
был в запасе
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
Шальке-04
4 : 0
Астерас
44'
44'
44'
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Шальке-04
4
Астерас
0
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
Астерас
1 : 1
Спарта
49'
49'
49'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 77'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Астерас
1
Спарта
1
минуты: 1' - 77' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур