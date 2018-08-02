Вальтер Иглесиас
№62
Полузащитник
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Команда
Астерас
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
18 апр. 1985 (35) лет
Рост
193
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
Астерас
1 : 1
Хиберниан
74'
74'
74'
02.08.2018 02 авг. 2018 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Астерас
1
Хиберниан
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
Хиберниан
3 : 2
Астерас
26.07.2018 26 июля 2018 чт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Хиберниан
3
Астерас
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд