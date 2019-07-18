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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Хайро (Маседо да Силва)
№10
Нападающий
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Команда
Шериф
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
6 мая 1992 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2017/2018
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
Хайдук
1 : 3
Гзира Юнайтед
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Хайдук
1
Гзира Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
09.07.2019
09 июля 2019
вт
19:00
Гзира Юнайтед
0 : 2
Хайдук
09.07.2019
09 июля 2019
вт
19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Гзира Юнайтед
0
Хайдук
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд