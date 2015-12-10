Самир Заргаров
№66
Полузащитник
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Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
29 авг. 1986 (34) года
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Габала
0 : 3
Краснодар
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 57' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Габала
0
Краснодар
3
минуты: 57' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
ПАОК
0 : 0
Габала
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ПАОК
0
Габала
0
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Боруссия
4 : 0
Габала
90'
90'
90'
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 86' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Боруссия
4
Габала
0
минуты: 86' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 18:00
Габала
1 : 3
Боруссия
85'
85'
85'
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 18:00
минуты: 59' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Габала
1
Боруссия
3
минуты: 59' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Краснодар
2 : 1
Габала
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Краснодар
2
Габала
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Габала
0 : 0
ПАОК
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 84' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Габала
0
ПАОК
0
минуты: 84' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур