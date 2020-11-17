Эльвин Джамалов
№4
Полузащитник
Подписаться
Команда
Габала
Гражданство
Азербайджан
Дата рождения
4 февр. 1995 (26) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
Люксембург
0 : 0
Азербайджан
17.11.2020 17 нояб. 2020 вт 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Люксембург
0
Азербайджан
0
был в запасе
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
Азербайджан
0 : 0
Кипр
13.10.2020 13 окт. 2020 вт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Азербайджан
0
Кипр
0
был в запасе
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
Кипр
0 : 1
Азербайджан
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 2 тур
Кипр
0
Азербайджан
1
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 2 тур
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
Азербайджан
1 : 2
Люксембург
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига С, 1 тур
Азербайджан
1
Люксембург
2
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига С, 1 тур