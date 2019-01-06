Эбенезер Ассифуа
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Сьон
Гражданство
Гана
Дата рождения
3 июля 1993 (27) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 19:15
Бордо
0 : 1
Гавр
48'
48'
48'
06.01.2019 06 янв. 2019 вс 19:15
48'
минуты: 1' - 90'
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
0
Гавр
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Кубок, 1/32 финала