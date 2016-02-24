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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Даниэль Фоллонье
№94
Нападающий
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Команда
Сьон
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
18 янв. 1994 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
24.02.2016
24 февр. 2016
ср
20:00
Брага
2 : 2
Сьон
24.02.2016
24 февр. 2016
ср
20:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
2
Сьон
2
был в запасе
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
Сьон
1 : 2
Брага
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
минуты: 70' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сьон
1
Брага
2
минуты: 70' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала