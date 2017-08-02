Бирама Ндойе
№34
Защитник
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Команда
Сьон
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
17 апр. 1994 (26) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 19:00
Сьон
1 : 1
Судува
27'
27'
27'
02.08.2017 02 авг. 2017 ср 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Сьон
1
Судува
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
Судува
3 : 0
Сьон
27.07.2017 27 июля 2017 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Судува
3
Сьон
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд