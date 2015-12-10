Ксавье Куасси
№6
Полузащитник
Подписаться
Команда
Сьон
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
28 дек. 1989 (31) год
Рост
173
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Сьон
0 : 0
Ливерпуль
52'
52'
52'
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Сьон
0
Ливерпуль
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Ливерпуль
1 : 1
Сьон
76'
76'
76'
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Ливерпуль
1
Сьон
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Сьон
2 : 1
Рубин
79'
79'
79'
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Сьон
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур