Веролюб Салатич
№10
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
14 нояб. 1985 (35) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
Локомотив
1 : 0
Уфа
26.05.2019 26 мая 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 30 тур
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
Уфа
0 : 2
Оренбург
73'
73'
73'
18.05.2019 18 мая 2019 сб 14:00
минуты: 46' - 90'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Уфа
0
Оренбург
2
минуты: 46' - 90' / Россия. Премьер-лига, 29 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:30
Спартак
1 : 0
Уфа
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Спартак
1
Уфа
0
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
1
Уфа
1
был в запасе
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 11:30
Уфа
4 : 1
Урал
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 11:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Уфа
4
Урал
1
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:30
ЦСКА
2 : 2
Уфа
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
ЦСКА
2
Уфа
2
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 14:00
Уфа
0 : 1
Ахмат
17.03.2019 17 марта 2019 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Уфа
0
Ахмат
1
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 16:30
Зенит
2 : 1
Уфа
10.03.2019 10 марта 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит
2
Уфа
1
был в запасе
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 16:30
Краснодар
1 : 1
Уфа
84'
84'
84'
09.12.2018 09 дек. 2018 вс 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Краснодар
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 17 тур
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
Анжи
0 : 0
Уфа
01.12.2018 01 дек. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Анжи
0
Уфа
0
был в запасе
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 16:30
Оренбург
1 : 0
Уфа
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 86'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
1
Уфа
0
минуты: 1' - 86' / Россия. Премьер-лига, 15 тур
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 14:00
Уфа
2 : 0
Спартак
11.11.2018 11 нояб. 2018 вс 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Уфа
2
Спартак
0
был в запасе
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 16:30
Уфа
1 : 2
Крылья Советов
85'
85'
85'
05.11.2018 05 нояб. 2018 пн 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 13 тур
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 14:00
Урал
1 : 1
Уфа
32'
32'
32'
27.10.2018 27 окт. 2018 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Урал
1
Уфа
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 12 тур
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
Уфа
0 : 0
Рубин
76'
76'
76'
20.10.2018 20 окт. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Уфа
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 11 тур
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 19:30
Арсенал
1 : 1
Уфа
05.10.2018 05 окт. 2018 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Уфа
1
был в запасе
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Уфа
2 : 1
Енисей
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Уфа
2
Енисей
1
был в запасе
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
Ростов
0 : 0
Уфа
22.09.2018 22 сент. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
0
Уфа
0
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:30
Уфа
0 : 3
ЦСКА
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 16:30
минуты: 1' - 65'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Уфа
0
ЦСКА
3
минуты: 1' - 65' / Россия. Премьер-лига, 7 тур
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:30
Ахмат
2 : 1
Уфа
02.09.2018 02 сент. 2018 вс 21:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ахмат
2
Уфа
1
был в запасе