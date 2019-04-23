Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Хердур Магнуссон
Александр Кокорин
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Бельгия
Исландия
Франция
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Тамбов
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Манчестер Юнайтед
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лео Лакруа
№4
Защитник
Подписаться
Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
27 февр. 1992 (29) лет
Рост
197
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. кубок
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
Гамбург
1 : 3
РБ Лейпциг
23.04.2019
23 апр. 2019
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Германия. Кубок, 1/2 финала
Гамбург
1
РБ Лейпциг
3
минуты: 1' - 90' / Германия. Кубок, 1/2 финала
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
19:30
Падерборн
0 : 2
Гамбург
02.04.2019
02 апр. 2019
вт
19:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/4 финала
Падерборн
0
Гамбург
2
был в запасе
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
Гамбург
1 : 0
Нюрнберг
05.02.2019
05 февр. 2019
вт
20:30
был в запасе
Германия. Кубок, 1/8 финала
Гамбург
1
Нюрнберг
0
был в запасе