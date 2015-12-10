Крислан (Энрике да Силва)
№9
Нападающий
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 марта 1992 (29) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Гронинген
0 : 0
Брага
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
минуты: 65' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Гронинген
0
Брага
0
минуты: 65' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Брага
2 : 1
Слован
90'
90'
90'
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
90'
минуты: 60' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
2
Слован
1
минуты: 60' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Марсель
1 : 0
Брага
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
минуты: 67' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Марсель
1
Брага
0
минуты: 67' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
Брага
3 : 2
Марсель
22.10.2015 22 окт. 2015 чт 22:05
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брага
3
Марсель
2
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
Брага
1 : 0
Гронинген
01.10.2015 01 окт. 2015 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
1
Гронинген
0
был в запасе
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
Слован
0 : 1
Брага
17.09.2015 17 сент. 2015 чт 20:00
минуты: 1' - 62'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Слован
0
Брага
1
минуты: 1' - 62' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур