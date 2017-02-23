Луис Карлос
№8
Полузащитник
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
5 февр. 1985 (36) лет
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 19:00
Османлыспор
0 : 3
Олимпиакос
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Османлыспор
0
Олимпиакос
3
был в запасе
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Олимпиакос
0 : 0
Османлыспор
14'
14'
14'
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 87'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Османлыспор
0
минуты: 1' - 87' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала