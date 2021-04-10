Никола Вукчевич
№17
Полузащитник
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Команда
Леванте
Гражданство
Черногория
Дата рождения
13 дек. 1991 (29) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
Эйбар
-:-
Леванте
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
-
Леванте
-
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
Бетис
2 : 0
Леванте
19.03.2021 19 марта 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 28 тур
Бетис
2
Леванте
0
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 28 тур
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
Леванте
1 : 0
Валенсия
12.03.2021 12 марта 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Леванте
1
Валенсия
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
Реал Сосьедад
1 : 0
Леванте
07.03.2021 07 марта 2021 вс 20:30
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 26 тур
Реал Сосьедад
1
Леванте
0
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 26 тур
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
Леванте
1 : 1
Атлетик
56'
56'
56'
26.02.2021 26 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 25 тур
Леванте
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:15
Атлетико
0 : 2
Леванте
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 18:15
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Атлетико
0
Леванте
2
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:00
Леванте
2 : 1
Эйбар
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Леванте
2
Эйбар
1
был в запасе
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
Уэска
1 : 1
Леванте
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Уэска
1
Леванте
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
Леванте
2 : 1
Реал Сосьедад
47'
47'
47'
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
2
Реал Сосьедад
1
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 14 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
Барселона
1 : 0
Леванте
42'
42'
42'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 68'
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
1
Леванте
0
минуты: 1' - 68' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Леванте
3 : 0
Хетафе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
минуты: 1' - 60'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 60' / Испания. Примера, 12 тур
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
Вальядолид
1 : 1
Леванте
27.11.2020 27 нояб. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1
Леванте
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
Леванте
1 : 1
Эльче
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 16:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Леванте
1
Эльче
1
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
Леванте
0 : 2
Реал
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 55'
Испания. Примера, 5 тур
Леванте
0
Реал
2
минуты: 1' - 55' / Испания. Примера, 5 тур
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Севилья
1 : 0
Леванте
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Севилья
1
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 4 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
Осасуна
1 : 3
Леванте
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1
Леванте
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
Валенсия
4 : 2
Леванте
13.09.2020 13 сент. 2020 вс 22:00
минуты: 76' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
4
Леванте
2
минуты: 76' - 90' / Испания. Примера, 1 тур