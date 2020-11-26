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Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
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Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
Марсело Гойано
№87
Защитник
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Команда
Сивасспор
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 окт. 1987 (33) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2015/2016
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
Карабах
2 : 3
Сивасспор
62'
62'
62'
26.11.2020
26 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Карабах
2
Сивасспор
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
Сивасспор
2 : 0
Карабах
05.11.2020
05 нояб. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Сивасспор
2
Карабах
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур