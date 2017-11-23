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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
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Олимпиада
Рикардо Феррейра
№24
Защитник
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Команда
Брага
Гражданство
Португалия
Дата рождения
25 нояб. 1992 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2015/2016
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
Брага
3 : 1
Хоффенхайм
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Брага
3
Хоффенхайм
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
Лудогорец
1 : 1
Брага
81'
81'
81'
02.11.2017
02 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Лудогорец
1
Брага
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Брага
0 : 2
Лудогорец
45'
45'
45'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Брага
0
Лудогорец
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Брага
2 : 1
Истанбул Башакшехир
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
2
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур