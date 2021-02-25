Матеус (Лима Магальес)
№1
Вратарь
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Команда
Брага
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 июля 1992 (28) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Рома
3 : 1
Брага
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рома
3
Брага
1
был в запасе
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
Брага
0 : 2
Рома
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брага
0
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала