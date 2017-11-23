Лукаш Бартошак
№22
Защитник
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Команда
Фастав
Гражданство
Чехия
Дата рождения
3 июля 1990 (30) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
Шериф
1 : 0
Фастав
23.11.2017 23 нояб. 2017 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Шериф
1
Фастав
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
Копенгаген
3 : 0
Фастав
02.11.2017 02 нояб. 2017 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Копенгаген
3
Фастав
0
был в запасе
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
Локомотив
3 : 0
Фастав
28.09.2017 28 сент. 2017 чт 22:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Локомотив
3
Фастав
0
был в запасе