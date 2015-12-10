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Евро-2020
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Киберспорт
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Теннис
Олимпиада
Майкл де Лиув
№8
Нападающий
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Команда
Гронинген
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
7 окт. 1986 (34) года
Рост
175
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
Гронинген
0 : 0
Брага
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
21:00
минуты: 74' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Гронинген
0
Брага
0
минуты: 74' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
Слован
1 : 1
Гронинген
83'
83'
83'
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
22:05
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Слован
1
Гронинген
1
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
Брага
1 : 0
Гронинген
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
22:00
минуты: 1' - 83'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Брага
1
Гронинген
0
минуты: 1' - 83' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
Гронинген
0 : 3
Марсель
56'
56'
56'
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Гронинген
0
Марсель
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур