Ярхинио Антониа
№7
Нападающий
Подписаться
Команда
Гронинген
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
27 дек. 1990 (30) лет
Рост
169
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
АЕЛ
0 : 1
Арис
90'
90'
90'
01.08.2019 01 авг. 2019 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕЛ
0
Арис
1
был в запасе