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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Альберт Русняк
№10
Полузащитник
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Команда
Гронинген
Гражданство
Словакия
Дата рождения
7 июля 1994 (26) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
лига наций. путь на евро-2020
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
Словакия
2 : 2
Мальта
27.03.2021
27 марта 2021
сб
22:45
минуты: 72' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Словакия
2
Мальта
2
минуты: 72' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
Кипр
0 : 0
Словакия
24.03.2021
24 марта 2021
ср
22:45
минуты: 1' - 60'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
0
Словакия
0
минуты: 1' - 60' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур