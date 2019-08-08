Симон Тибблинг
№22
Полузащитник
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Команда
Гронинген
Гражданство
Швеция
Дата рождения
7 сент. 1994 (26) лет
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:30
Брондбю
2 : 4
Брага
08.08.2019 08 авг. 2019 чт 19:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Брондбю
2
Брага
4
был в запасе
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
Лехия
2 : 1
Брондбю
25.07.2019 25 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Лехия
2
Брондбю
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд