Десевио Пэйн
№37
Защитник
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Команда
Гронинген
Гражданство
США
Дата рождения
30 нояб. 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
Гронинген
0 : 0
Брага
10.12.2015 10 дек. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Гронинген
0
Брага
0
был в запасе
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
Марсель
2 : 1
Гронинген
26.11.2015 26 нояб. 2015 чт 23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Марсель
2
Гронинген
1
был в запасе
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
Гронинген
0 : 1
Слован
05.11.2015 05 нояб. 2015 чт 21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Гронинген
0
Слован
1
был в запасе