Лоренцо Барнет
№5
Защитник
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Команда
Гронинген
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
11 янв. 1991 (30) лет
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.07.2016 21 июля 2016 чт 18:30
Елгава
3 : 0
Слован
21.07.2016 21 июля 2016 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Елгава
3
Слован
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:15
Слован
0 : 0
Елгава
14.07.2016 14 июля 2016 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Слован
0
Елгава
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд